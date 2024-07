Fußballfieber Viertelfinale: Rudelgucken in Erkrath geht weiter

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Freitag, 5. Juli, 18 Uhr, im Viertelfinale gegen Spanien an. Die Partie wird mit Spannung erwartet, Spanien ist ein starker Gegner. Kommen die deutschen Fußballer weiter oder ist es ihr letztes EM-Spiel? Das kann wieder bei einer Live-Übertragung in der Stadthalle an der Neanderstraße verfolgt werden, organisiert von der städtischen Kulturabteilung und der Kulturbar unter Leitung von Lutz Kraft. Die Live-Übertragung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Bei Stadionatmosphäre, Essen und Getränken können bis zu 700 Fußballfans – sitzend oder stehend – die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wetterunabhängig auf einer großen Leinwand im Saal der Stadthalle verfolgen. Begleitend gibt es Fußballbillard, Schusskraftmessung und ein Kicker-Quiz. Im Anschluss an die Partie sorgt eine After-Game-Party für Unterhaltung – bei Bedarf wird auch das zweite Viertelfinale des Tages gezeigt. Tickets gibt es für drei Euro bei der städtischen Kulturabteilung im Rathaus Bahnstraße oder an der Tageskasse. Kinder unter 14 Jahre haben freien Eintritt. Sollte die DFB-Elf eine Runde weiterkommen, wird auch das Halbfinale am 9. Juli übertragen. Eine Live-Übertragung des deutschen Viertelfinalspiels gibt es am Freitag auch im Toni-Turek-Stadion an der Freiheitstraße. Dort ist ab 16 Uhr geöffnet, bei Getränken und Gegrilltem. Das Vereinsheim freut sich auf Besucher.