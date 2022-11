Bildung in Erkrath Eltern machen Druck bei Schulsanierung

„Einerseits erscheint uns das im Hinblick auf steigende Energiekosten und Klimaschutz dringend notwendig. Andererseits befürchten wir nach Abschluss der Brandschutzsanierung erneute Baumaßnahmen, wieder Baulärm und weiteren Containerunterricht“, heißt es in dem Brandbrief der besorgten Eltern. Sie verweisen auch darauf, dass die Politik den Neubau des Gymnasiums am Neandertal nur unter der Vorgabe genehmigt habe, dass es auch für alle anderen Schulen ein Sanierungskonzept geben werde. „Doch ein solches Konzept ist uns bis heute für das Schulzentrum Rankestraße nicht bekannt. Die Brandschutzsanierung alleine stellt für uns kein umfassendes Sanierungskonzept dar“, beklagen die Eltern. Was sie ebenfalls noch vermissen, ist eine Analyse zum technischen Stand des Schulgebäudes, die der städtische Schulausschuss bereits im Oktober 2017 bei der Stadt in Auftrag gegeben hatte.