Neues Wohnprojekt in Erkrath : Eklat bei Sondersitzung zum Wimmersberg

Auf der Skizze sieht das Bauprojekt in Alt-Erkrath – im Bild wird die „grüne Mitte“ gezeigt – schlicht schön aus. In der Realität gibt es Zank und Streit um das geplante Bauprojekt. Foto: Catella

Erkrath Vorläufiger Höhepunkt zum Brennpunkt-Thema war jetzt eine Sonder-Ratssitzung, die nach einer Stunde ohne Beschluss endete – nur 20 der erforderlichen 22 Ratsmitglieder waren anwesend.

CDU und SPD waren empört über das Verhalten der Opposition, in den sozialen Netzwerken entbrannten hitzige Diskussionen zwischen den Anhängern beider Seiten. Befürworter sprachen von einem schwarzen Tag für die Demokratie in Erkrath, Gegner lobten die „klasse Aktion“ von Grünen und BmU. Catella-Geschäftsführer Klaus Franken war entsetzt: „So etwas habe ich noch in keiner anderen Stadt erlebt. Machen wir jetzt nur noch über Tricks mit der Geschäftsordnung Politik? Ich bin sprachlos.“

Grüne und BmU argumentieren vor allem aus ihrer Sicht überaus ungünstigen Zeitraum der Offenlage in den Sommerferien. In den Ferien sind viele Bürger verreist, „das ist nicht bürgerfreundlich und auch nicht demokratisch“, sagte Reinhard Knitsch. Die Gegner argwöhnen, dass es bei dem Projekt Wimmersberg nur um den Profit der Investoren gehe und die Pläne in ihrer jetzigen Form der Stadt und den Bürgern schade würden. Dabei geht es um die Zahl der Wohneinheiten (750, „zu massiv“), den Anteil von Sozialwohnungen (40 Prozent, „zu gering“), um Klimaschutz sowie Probleme mit Lärm und Verkehr. „Wessen Interessen stehen hier im Mittelpunkt?“, fragte Hans-Jürgen Rieder. „Wir brauchen mindestens eine Quote von 50 Prozent für geförderten Wohnraum. Die CDU wurde deutlich: „Ich kann dieses ewige Schlechtreden nicht mehr hören. Seit zwei Jahren wird alles verhindert“. Auch seitens der SPD heißt es: „Erkrath braucht Wohnraum, Punkt“.