Prozess in Düsseldorf Eine Millionen Euro verschwunden – Einigung vor Gericht

In dem Zivilverfahren vor dem Düsseldorfer Landgericht trat die Kreissparkasse Düsseldorf als Klägerin auf. Sie wollte die gestohlenen 934.000 Euro von ihrer Versicherung, der Provinzial, erstattet bekommen. Doch die Versicherung stellte sich quer. Zum Prozessauftakt gab der Anwalt der Provinzial dies als Grund an: Es gebe Zweifel daran, dass die Tür zum Tresorraum ordnungsgemäß verschlossen gewesen sei. In einem solchen Fall hätte die Versicherung lediglich 10.226 Euro auszahlen müssen. So sei es im Vertrag mit der Kreissparkasse Düsseldorf festgelegt gewesen.