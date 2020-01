EINE FRAGE AN . . . : Feuerwehrchef Guido Vogt

Herr Vogt, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Bilder von der Brandkatastrophe in Australien sehen?

Guido Vogt Die derzeitige Brandkatastrophe in Australien löst in mir als Feuerwehrmann nicht nur Gedanken zu Einsatzstrategien bei Vegetationsbränden, der Ausstattung mit Schutzkleidung und Fahrzeugen der dortigen Einsatzkräfte und zum logistischen Aufwand der Einsatzabwicklung aus. Ich stelle mir die Frage, ob die Menschheit mit ihrem Umweltverhalten der letzten Jahrzehnte an der Trockenheit und der großen Hitze, die in Australien zurzeit herrscht, die Schuld trägt – oder ob es solche Umweltphänomene schon immer gegeben hat. Die heutigen Bestrebungen zum Umwelt- und Klimaschutz sind aber bestimmt der richtige Weg, für die Zukunft die entscheidenden Weichen zu stellen. Meinen Kolleginnen und Kollegen in Australien wünsche ich bald eine Zeit der Erholung und Entspannung und dass das Leiden der Menschen und insbesondere der Tiere sehr bald ein Ende findet.