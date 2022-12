Kriminalität in Erkrath Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

So ein Ärger zwischen den Feiertagen! Das dachten sich bestimmt die Bewohner einer Doppelhaushälfte am Fabershof. Bei ihnen brachen bislang noch unbekannte Täter am Mittwoch, 28. Dezember, ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Einbrecher im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Nachmittag und 19.30 Uhr am Abend eine Tür zum Haus auf, ehe sie dann die Wohnräumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.