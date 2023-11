Hochdahl Einbrecher machen Jagd auf Autoschlüssel

(RP) In Hochdahl haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 2. November, bei einem Einbruch in ein Haus ein Auto gestohlen. Nach derzeitigen Ermittlungen hebelten die Täter in der Nacht die Eingangstür des Einfamilienhauses an der Straße „Eickert" auf, während die Bewohner des Hauses im ersten Obergeschoss schliefen. Die Diebe schnappten sich den Schlüssel eines vor dem Haus geparkten grauen Audi A6 und fuhren davon. Die Besitzer wurden durch Geräusche auf den Einbruch und den Diebstahl aufmerksam und riefen die Polizei. Bei dem Audi handelt es sich um einen drei Jahre alten grauen A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen ME-TC 6467. Der Zeitwert liegt bei 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter Telefon 02104 9480-6450 entgegen.