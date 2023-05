Gastronomie in Erkrath Ein neues Café für Hochdahl

Wer in Hochdahl auf der Suche nach einem Platz zum Frühstücken, für einen Snack am Mittag oder Kaffee und Kuchen am Nachmittag war, wurde bisher lediglich in den Bäckereien oder im Eiscafé fündig. Nun gibt es eine neue Adresse für Freunde süßer und herzhafter Snacks: Am Europaplatz, in Richtung Fußweg zu den Sportplätzen von Rhenania Hochdahl, hat das „Café am Markt“ eröffnet.