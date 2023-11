Stadthalle Erkrath ehrt Ehrenamtler mit einer Gala

„Indem wir das Ehrenamt auf die große Bühne holen, wollen wir zeigen, die stark unsere Gemeinschaft ist“, so Schultz. Ehrenamtler engagierten sich in allen Bereichen wie Gesundheit und Pflege, Kultur und Brauchtum, Sport und Jugend. Ohne die fast 30 Millionen Ehrenamtler in Deutschland würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Das Wort „danc“ bedeutete im Altgermanischen „Geneigtheit, Wille, Absicht“ und später auch „Geschenk“. „Das Wort wird oft unterschätzt“, sagte der Bürgermeister, es sei mehr als nur Höflichkeit.