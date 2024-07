Hilfe für Erkrather Schüler Durchstarter-Projekt macht Mut für die Berufsfindung

Der Schritt von der Schule ins Berufsleben ist nicht einfach. Viele Schulen bieten deshalb Berufsvorbereitungskurse und -aktionen an, auch die meisten Eltern unterstützen ihre Kinder in diesem Prozess. Es gibt aber auch Schüler, die beim Sprung ins Berufsleben auf sich allein gestellt sind. Und genau die will das Durchstarter-Projekt erreichen.