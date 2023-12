Erkrath Politik will Stellflächen für Lehrer auf dem Gerberplatz

Der Ausschuss für Umwelt und Planung (AUP) beschäftigt sich auch mit kleineren Bauvorhaben, für die kein Aufstellungsbeschluss notwendig ist. Gemäß der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates wird der AUP über solche „zur Genehmigung anstehenden Vorhaben“ informiert, und manchmal wird auch kurz darüber gesprochen. So wie im Fall der Ecke Friedrichstraße-Heinrichstraße in Alt-Erkrath. Dort will ein privater Bauherr entweder zwei Doppelhäuser oder ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten errichten. Das Vorhaben wurde begrüßt; Bedenken gab es nur im Hinblick auf wegfallende Parkplätze, die von Lehrkräften des Gymnasiums und/oder der Realschule genutzt werden.