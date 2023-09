Wohnquartier für Alt-Erkrath Düsselterrassen starten mit geförderten Wohnungen

Lange war es still um das Mega-Wohnungsbauprojekt „Düsselterrassen“ am Alt-Erkrather Wimmersberg. Doch Investor Catella ist noch an Bord, auch wenn das Vorhaben oft auf der Kippe stand, wie Bürgermeister Christoph Schultz jetzt bei einer Ortsbesichtigung berichtete. Sie war Teil einer Bustour der Erkrather CDU zu den Großbaustellen der Stadt.