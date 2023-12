Wohnen in EDrkrath Düssel-Terrassen gelten als Klima-Vorbild in NRW

Das neue Wohnquartier „Düssel-Terrassen“ am Alt-Erkrather Wimmersberg ist das größte Wohnbauprojekt seit Jahrzehnten in Erkrath. 700 Wohnungen sollen hier entstehen. Dass dabei besonders auf Klimaschutz geachtet wird, haben Investor Catella und die Stadt nun schriftlich. Erkrath ist mit den „Düssel-Terrassen“ eine von nur fünf Städten in Nordrhein-Westfalen, die als „KlimaQuartier NRW“ ausgezeichnet worden sind.