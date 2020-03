Kreative Idee in Corona-Zeiten : T-Shirt mit Appell: Bitte Abstand halten

Druckerei-Inhaber Christian Rahn bedruckt Shirts mit der Aufschrift „Abstand halten“ für die Mitarbeiter von Supermärkten, aber auch für weitere interessierte Bürger. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Drucker Christian Rahn versorgt Supermarkt-Mitarbeiter derzeit mit den neuen, wichtigen Kleidungsstücken.

Nicht nur ein Acrylschutz trennt bei Rewe Stockhausen an der Kasse Kassierer und Kunden. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, markieren längst auch rote Aufkleber am Boden vor den Kassen in den Märkten in Erkrath und Unterfeldhaus den Sicherheitsabstand, den die Kunden einhalten müssen. Abstand halten ist das eine – aber auch solidarisches Einkaufen ist derzeit angesagt, damit andere nicht vor leeren Regalen stehen.

Als eine Frau an der Kasse vier Pakete Mehl auf das Band legt, weist die Kassiererin sie dann auch höflich darauf hin, dass sie nur maximal zwei Pakete kaufen dürfe. Weitere Verhaltensregeln finden sich auf Schildern an den Eingängen. „Auch wir haben die Abgabe von Mehl, Konserven, Toilettenpapier und Küchenrollen beschränkt. Da haben wir uns mit dem Kollegen Erik Stockhausen von Rewe abgesprochen“, berichtet Christoph Windges.

Info Bürger können Produkte auch bestellen Bestell- und Lieferservice Edeka Windges bietet Service für Personen ab 65 Jahren an, Hotline (02104) 43034, Mo-Fr, 9 – 13 Uhr. Details unter: www.windges.de. T-Shirts können für 9,50 Euro bei Rewe und Edeka gekauft oder per Mail an info@crastec.de bestellt werden.

Auch bei Gregor Jeken, dem Chef der Stadtwerke Erkrath, sei nur ein Anruf nötig gewesen und er habe sofort Schutzgitter zugesagt, falls die Zugangskontrolle zu den Märkten einmal so geregelt werden müsse. Bisher ist dafür ein Türsteher zuständig und die Kunden halten den Abstand selbstständig oder auf Bitten hin ein. Auch im Edeka-Markt steht ein Poster im Eingangsbereich mit Verhaltensregeln.

„Wichtig ist, dass wir uns alle daran halten, möglichst dem anderen nicht zu nahe zu kommen. Der Sicherheitsabstand schützt uns alle, nicht nur unsere Angestellten“, so Windges. Hilfe, wie man höflich, aber auch deutlich auf den Abstand hinweist, kommt von unerwarteter Seite: „Mein Sohn jobbt in einem Getränkemarkt und hatte am Freitag ein mulmiges Gefühl dabei, zur Arbeit zu gehen. Ich habe ihm dann zugeredet, denn ich finde es ganz wichtig, was jetzt in Lebensmittel- und Getränkemärkten oder in Bäckereien geleistet wird“, erzählt Christian Rahn. Die Idee: Um die Mitarbeiter vor Kunden zu schützen, die ihnen dennoch zu nahe kommen, sollen sie einheitliche Shirts mit genau dieser Botschaft als Aufdruck tragen.

Sein Chef fand die super. „Denn eine visuelle Botschaft versteht nun wirklich jeder“, so Christian Rahn, der in Haan in seiner Agentur für Textilveredelung und Technik sonst Trikots für die verschiedensten Sportvereine bedruckt. „Meinem Partner und mir ist unser Ursprungsgeschäft ja auch erstmal weggebrochen. Wir sind dann kurzerhand in Vorleistung getreten und haben 300 Shirts bedruckt,“ erzählt der kreative Geschäftsmann, der neben dem Chef des Getränkemarkts auch in Erik Stockhausen und Christoph Windges sofort Abnehmer fand.