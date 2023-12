Städtische Finanzen Jetzt muss Erkrath wohl doch mal sparen

Denn der Haushaltsplanentwurf weist für 2024 ein Defizit in Höhe von 4,25 Millionen Euro aus, für 2025 sind sogar 7,19 Millionen Euro erwartet. Die Finanzplanung sieht für 2026 einen Fehlbetrag von 7,38 Millionen, für 2027 von 11,34 Millionen Euro und für 2028 von 9,01 Millionen Euro voraus. Damit rückt Erkrath in die Reihe der Gemeinden, die ihre Rücklagen in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel verringern und damit nicht mehr auf eine Genehmigung ihrer Haushalte hoffen können. Um die Finanzschlappe abzuwenden, müsste sich der Stadtrat auf Ausgabenstreichungen in erheblichem Umfang einigen. Dass ihm das nicht recht von der Hand geht, beweisen die noch laufenden Beratungen zur (aktuell noch freiwilligen) Haushaltsoptimierung. Der Kämmerer rief es in seiner Rede in Erinnerung: Von den insgesamt mehr als 200 Sparvorschlägen, die eine Unternehmensberatung unterbreitet hat, sind letztlich nur wenige übrig geblieben und umgesetzt worden.