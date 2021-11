Ärger in Hochdahl : Diskussion um Stadtweiher-Erhalt geht weiter

Erkrath Die Stadt verschiebt die Bürgerbeteiligung zur geplanten Verkleinerung des Weihers, bis das geforderte zweite Gutachten vorliegt. Grüne setzen sich für den vollständigen Erhalt des Hochdahler Gewässers ein.

Für den vollständigen Erhalt des von dem renommierten, 2019 verstorbenen Landschaftsarchitekten Richard Bödeker aus Mettmann entworfenen Weihers plädiert auch der in Erkrath lebende Architekt Ulrich Zastrau. Die Hochdahler identifizierten ihre Stadt mit diesem Weiher und er sei im Stadtentwicklungskonzept als wichtigstes Grünelement verankert. Die Außenanlagen rund um den Weiher wären, so Zastrau, von einzigartiger Qualität: „Es lohnt ein Blick auf die Metallgeländer (sie beginnen zu rosten), auf das Kleinpflaster (miserabel oder gar nicht ausgebessert) und vor allem auf die kraftvollen, schön gekurvten Sichtbetonbauteile – subtil in die Landschaft und Topografie eingefügt (verwittert, aber ohne Mängel). Alles handwerklich hervorragende Arbeiten und heute kaum noch so realisierbar“, unterstreicht der Wahl-Erkrather. Der Weiher und sein Umfeld wären aber seit Jahrzehnten schlecht gepflegt worden. Oberstes Ziel müsse es nun sein, Wege zu finden, wie er in seiner ursprünglichen Form erhalten werden könne. Für die Zukunft solle ein Pflegeplan erstellt werden, wie er für unter Denkmalschutz stehende Parkanlagen verpflichtend sei.