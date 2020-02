Kulturgenuss in Erkraths Stadthalle : Gemischte Resonanz auf „Bescheuertes Herz“

Kulturgenuss in Erkraths Stadthalle

Erkrath Die Bühnenadaption des gleichnamigen Romans von Daniel Meyer, der 2018 bereits als Kinofilm Erfolge feierte, war jetzt in Erkrath zu erleben.

Auf geteilte Kritik stieß die Tragikomödie „Dieses bescheuerte Herz“, das jetzt in der Stadthalle vom Schlosstheater Neuwied aufgeführt wurde. Einige gingen bereits in der Pause, weil ihnen die „Komödien-Elemente“ in dem Stück, das auf dem Schicksal des Herzkranken Daniel Amed beruht, fehlten.