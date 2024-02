Leben in Erkrath Diese Hundertjährige hat ein Geheimnis

Margarete Hellmann feierte ihren 100. Geburtstag. Geboren wurde sie wurde am 21. Februar 1924 in Gelsenkirchen. Und auch wenn seitdem hundert Jahre vergangen sind, ist sie immer noch ein echtes Schalker Mädchen. Das verriet die Jubilarin im Gespräch mit Bürgermeister Christoph Schultz, der sie in Haus Bodelschwingh, der evangelischen Altenhilfeeinrichtung der Diakonie des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann an der Bahnstraße in Erkrath besuchte.