Aktiv werden in Erkrath Diese Aufgaben warten noch auf Ehrenamtler

Schließlich müssen Geber(in) und Nehmer (in) zueinander passen, die Chemie muss stimmen, damit beide Seiten profitieren. Die Auswahl ist für Erkrather, die ehrenamtlich etwas tun wollen, aktuell groß, der Ehrenamtsbörse liegen etwa 40 Bedarfsmeldungen vor. So sucht der Alt-Erkrather Weltladen, der Produkte aus dem Fairen Handel anbietet, Helfer für Verkauf, Spendenessen, Sommer- und Pfarrfeste, Weihnachtsstände und Öffentlichkeitsarbeit, zeitlicher Umfang nach Absprache. Gesucht werden zudem Deutsch-Nachhelfende für Kinder und Jugendliche, Ausbildungspaten für Schüler und Hausaufgabenbetreuer, die Hochdahler Kinder in Sachen Lesekompetenz fördern.