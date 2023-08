Hochdahler Straße Diebe steigen in Firma ein und knacken Tresor

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 24. August, bis Freitagmorgen, 25. August 2023, kam es laut Polizei zu einem Einbruchdiebstahl in einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb an der Hochdahler Straße. Unbekannte Täter waren gewaltsam durch ein Fenster in die Geschäftsräume eingedrungen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie aus einem ebenfalls gewaltsam geöffneten Tresor Bargeld sowie zahlreiche Schlüssel. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen der oder die Einbrecher die Tatörtlichkeit mitsamt ihrer Tatbeute und entkamen unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht näher verifiziert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter Telefon 02104 9480 jederzeit entgegen.