Leben in Erkrath Wunschbaum-Aktion ist gestartet

Die Wunschbäume stehen in den Kreissparkassen-Standorten an der Bahnstraße, am Neuenhausplatz sowie auf dem Hochdahler Markt. Einfach eine Karte pflücken, den notierten Wunsch erfüllen und das Geschenk samt Karte wieder in der Filiale abgeben. Annahmeschluss ist Montag, 18. Dezember, 16 Uhr.