Austellung in Erkrath Die Vielfalt der Kunst braucht ihren Raum

Und dennoch nahm auch das Werk von Sigrid von Krüchten, neben all den vielen anderen, die hier einfach nicht mehr in die Zeilen passen, gefangen: „Regard sur Demain“ – „Betrachte, beobachte das, was nach morgen kommt, blicke über den Tag hinaus“. Ein tiefsinniges Bild: ein Frauenkopf, der Blick in die Ferne gerichtet, kein wacher Blick, eher versonnen, fast emotionslos wartet er auf das, was da kommen mag.