Leben in Erkrath Hier werden Deutsch-Kenntnisse vertieft und Kultur vermittelt

Immer donnerstags lockt in der Begegnungsstätte „Hand in Hand“ am Europaplatz, die der Verein „Freundeskreis für Flüchtlinge“ betreibt, das „Sprachcafé“. Auf dem Flyer heißt es zum Konzept in Deutsch, Ukrainisch, Arabisch, Farsi und Englisch: „Durch Austausch mit anderen kann die deutsche Sprache geübt werden.“ Eine Kinderbetreuung kümmert sich in den zwei Stunden um Mädchen und Jungen. Eine Ehrenamtlerin malt, bastelt und spielt mit den Kindern, während sich in der gemütlichen Sitzecke die Gespräche wie von selbst ergeben.