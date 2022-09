Politik in Erkrath : Die SPD Erkrath wählt erstmals eine Doppelspitze

Politik in Erkrath

Die SPD in Erkrath hat ab sofort zwei Vorsitzende. Foto: dpa/Sina Schuldt

Erkrath Ulrike Haase und Toni Nezi leiten künftig gemeinsam die Sozialdemokraten. Vorgänger Paul Söhnchen wollte das Amt in jüngere Hände legen.

Ulrike Haase war bis zu ihrem Ruhestand Anfang 2020 Dezernentin des Kreises Mettmann. „Ich bin gespannt, wie die neue Struktur des Vorstands sich auf unsere Arbeit auswirken wird, und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Haase über ihre neue Aufgabe in der Partei. Toni Nezi, einer der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsvereins, hat neben bundes- und europapolitischen Themen in den zurückliegenden Jahren seine Leidenschaft für die Kommunalpolitik entdeckt. Nezi freut sich über die vielfältige Besetzung des neuen Vorstands: „Ich bin stolz auf diesen SPD-Ortsverein, der 41 Prozent Frauen und vier Jusos in seinen neuen Vorstand gewählt hat.“