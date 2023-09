Mobilität in Erkrath Die letzte Erdgas-Zapfsäule von Erkrath schließt

Seit 2009 hatte sie geöffnet, nun schließt die einzige Zapfsäule für erdgasbetriebene Fahrzeuge an der Shell-Tankstelle Max-Planck-Straße 81 in Erkrath. Grund dafür ist die Kündigung des Vertrages durch Shell zum Ende des Jahres 2023. Vorausgegangen sei ein technischer Defekt. Laut einer Mitteilung der Stadtwerke Erkrath sei dieser Defekt nicht so einfach zu beheben. Zudem würde eine Reparatur sehr kostspielig werden. Deshalb werde der Betrieb der Anlage an diesem Standort beendet. Noch sei offen, ob es eine neue Erdgassäule in Erkrath geben wird.