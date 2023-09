Mobilität in Erkrath Die letzte Erdgas-Zapfsäule von Erkrath schließt

„Wir bedauern es sehr, dass wir die mit 100 Prozent Biomethan betriebene und somit klimaneutrale Tanksäule an der Max-Planck-Straße demontieren müssen, prüfen aber derzeit alternative Standorte“, so Gregor Jeken, Geschäftsführer der Stadtwerke Erkrath. „Auch wir betanken einen Großteil unserer Firmenfahrzeugflotte mit Biomethan und sind daher selbst daran interessiert, eine schnelle und gute Lösung zu finden“, versichert Jeken weiter. Autofahrer, die mit Erdgas fahren, können zurzeit nur auf alternative Möglichkeiten zum Tanken von Erdgas in den angrenzenden Städten ausweichen. Die Stadtwerke nennen diese Adressen – allerdings ohne Gewähr: In Hilden gibt es Erdgas an der Star BioCNG Tankstelle, Hochdahler Straße 127. In Haan hält die Total Energies BioCNG Tankstelle, Landstraße 64, den Treibstoff vorrätig. Alternativ gibt es Erdgas auch in Düsseldorf bei Total Energies BioCNG Tankstelle, Höherweg 202.