Hochdahl Die Brücke Haaner Straße steht wieder

Es ist so gut wie vollbracht: Seit Samstag gibt es auf der Haaner Straße in Höhe der Stahlenhauser Straße wieder eine Brückenverbindung, die von Fußgängern und Radfahrern bald wieder genutzt werden kann. Das 30 Tonnen schwere Bauwerk war am frühen Morgen per Schwerlastverkehr angeliefert, von einem Kran eingehoben und dann von mehreren Arbeiten fixiert worden, unter Vollsperrung der Haaner Straße.