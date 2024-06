Engagement in Erkrath Die August-Franke-Stiftung schüttet 25.000 Euro aus

Seit zehn Jahren spendet die August-Franke-Stiftung ihre jährlichen Erträge an Vereine, Initiativen und andere gemeinnützig engagierte Gruppen, die sich in Erkrath einsetzen. In diesem Jahr erhalten der Verein „Du-Ich-Wir“, der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer, SKFM, und die Bürgerstiftung Erkrath Zuwendungen. Sie wurden von den Vorstandsmitglieder der Stiftung, Landrat Thomas Hendele und Bürgermeister Christoph Schultz, überreicht.