Freizeit in Erkrath Der Unterbacher See setzt die Segel

Die Wassersportsaison am Unterbacher See ist mit der Öffnung des Bootsverleihs gestartet. Neben der gesamten Segelbootflotte sind drei neue Tretboote zu Wasser gelassen worden, informiert der Zweckverband. Auch die Segelschule hat ihren Praxisbetrieb mit neuen zusätzlichen Angeboten wieder aufgenommen. Es gebe aktuell noch einige wenige Plätze, um mit den neuen Schulungsangeboten ab Ende April den Einstieg in den Segelsport zu machen, meldet der Verband.