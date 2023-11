Leben in Erkrath Der Lokschuppen bringt den Advent auf die Schiene

Wie schon seit einiger Zeit Tradition gibt es auch in diesem Jahr wieder einen großen Weihnachtsbaum-Schmück-Wettbewerb. Mehrere Schulen und Kitas beteiligen sich. Die von den Kindern mit Selbstgebasteltem geschmückten Bäume sind auf dem historischen Bahnsteig in Hochdahl zu bewundern. Besucherinnen und Besucher können per Stimmzettel ihren Favoriten wählen. Die Gewinner prämiert der Weihnachtsmann am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr.