Feuerwehr in Erkrath Der erste Erkrather Notarzt seit 50 Jahren

EVK-Geschäftsführerin Jessica Llerandi Pulido nennt den Werdegang Fritzemeiers den „Erkrather Traum“. In Hamburg aufgewachsen, kam er zuerst 1999 nach Erkrath, als Rettungsdienst-Praktikant. Nach Zivildienst und Medizinstudium in Düsseldorf sowie einer Tätigkeit in Duisburg kehrt er über das EVK Mettmann nun wieder nach Erkrath zurück. Seine Hamburger Wurzeln vergisst er dabei nicht: „Drei Wochen in Norddeutschland und man versteht mich hier nicht mehr“, scherzt der erste Notarzt von Erkrath, der als Krisenmanager am EVK auch die Corona-Pandemie begleitet hatte.