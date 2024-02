Zeichen setzen in Erkrath Das ist das Programm der Kundgebung

Es geht eine Bewegung durch Deutschland und nun auch sichtbar durch Erkrath: An diesem Samstag, 17. Februar, lädt das neugegründete Aktionsbündnis (wir berichteten) zur öffentlichen Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf den Europaplatz an den Hochdahler Arkaden ein. Ab 11 Uhr sind alle Erkratherinnen und Erkrather dazu aufgerufen, teilzunehmen, um so die Demokratie zu verteidigen und ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt zu setzen.