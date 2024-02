Freizeit in Erkrath So lässt sich der Kosmos entdecken

Im Herbst 2023 feierte das weltweit erste Planetarium seinen 100. Geburtstag. Der erste Planetariumsprojektor wurde zwischen März 1919 und Juli 1923 von Prof. Dr. Walther Bauersfeld bei Carl Zeiss in Jena entwickelt und gebaut. Probevorführungen in Jena und München ermöglichten Besuchern, den simulierten Sternenhimmel und astronomische Phänomene in einer sicheren und überwachten Umgebung zu erleben. Die Faszination für die Betrachtung von Planeten, Monden, Sternen und Galaxien sowie das Studium der Himmelskunde ist seit jeher ungebrochen. Im Planetarium der Sternwarte Erkrath erleben Sternenfreunde eine faszinierende dreidimensionale Darstellung des Himmels und des Universums. Dank der einzigartigen Kuppelform des Raumes und modernster Projektionstechnologie erscheinen kosmische Körper so realistisch, dass es einem vorkommt, als schwebe man mitten im Weltraum.