Brauchtum in Erkrath : Hoppeditz-Erwachen wird bunt und fetzig

Freuen sich schon aufs Erwachen: Sabine Lahnstein und Laura Hucklenbroich (12). Foto: tpp

Erkrath Nach Corona-bedingter Karnevalsabstinenz ist ein renovierter Auftakt der neuen Session mit einer ehemaligen Vize-Bürgermeisterin als Hoppeditz geplant. Gefeiert werden soll an einem Samstag, dem 12. November, ab 12.11 Uhr.

Von Thomas Peter

Nach zwei Jahren (fast) ohne Karneval wird der Hoppeditz in Erkrath am 12. November wieder in großem Rahmen und an standesgemäßer Stelle unter der Markthalle erwachen. Obwohl die Corona-Zahlen wieder steigen, bleibt es vorerst bei den Planungen für die neue Session – es wäre auch die erste richtige für das Prinzenpaar Hilde I. und Peter-Arno I., das bereits seit 2020 im Amt ist. Die beiden Karnevalsgesellschaften „Die letzten Hänger“ und „Große Erkrather“ haben schon ihre bekannten Veranstaltungen wie „Närrische Markthalle“ oder „Bunter Abend“ angekündigt, doch zuvor macht Sabine Lahnstein als neuer Hoppeditz den Auftakt.

Statt am 11.11. erwacht der Hoppeditz diesmal am 12.11., damit das Fest nicht mit dem Martinszug der Ercorder Jonges kollidiert. Zur angepassten Uhrzeit um 12.11 Uhr sollen Hoppeditz und Kinder-Hoppeditz nicht einfach nur erscheinen, sondern den Festplatz mit einem „Einmarsch“ im weitesten Sinne erobern. Wie der Auftritt genau aussieht, soll eine Überraschung werden, aber Sabine Lahnstein verrät: „Es wird fetzig“.

Überhaupt habe sie vieles neu machen wollen, nachdem traditionelle Programmpunkte im Karneval über die Jahre zur Routine geworden waren. Frischen Wind soll zum Beispiel die Musikauswahl bringen, und Frau Hoppeditz reist diesmal mit eigenem Gefolge, der neu geründeten „HoppditZicken Garde“. Dieser gehört auch der bisherige Hoppeditz Marita Nikolic an, die bereits im Frühjahr angekündigt hatte, das Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen zu wollen.

„Wir sind gut befreundet und haben über das Thema gesprochen“, sagt Sabine Lahnstein. Für Marita Nikolic sei wichtig gewesen, dass Erkrath auch nach ihrem Rückzug einen Hoppeditz hat. Lahnstein habe „dreimal hin- und herüberlegt“ und schließlich gesagt, dass sie den Job übernehmen wolle, sofern die Präsidenten der Vereine einverstanden seien. Man kennt sich, schließlich war Sabine Lahnstein in der Session 2019/20 selbst Prinzessin.

Ihr zur Seite steht Kinder-Hoppeditzin Laura Hucklenbroich (12), die bereits seit 2019 im Amt ist und so einen Schuss Kontinuität in die neue Session bringt. Laura geht in Düsseldorf zur Schule und will ihre gereimte Rede diesmal selber schreiben. Auch Sabine Lahnstein arbeitet bereits fleißig an ihrer Hoppeditz-Ansprache. Bis Ende des Monats muss sie fertig sein, damit Bürgermeister Christoph Schultz Gelegenheit hat, die traditionelle Gegenrede zu verfassen.

„Die HoppeditZickengarde“ besteht aus Freundinnen von Sabine Lahnstein und macht weitaus mehr, als dem Hoppeditz Rückendeckung zu geben und zu singen. Die Mädels helfen Lahnstein bei der Organisation, werben Sponsoren an und betreiben das Catering beim Fest am 12.11.. So soll es die übliche Getränkeauswahl zu moderaten Preisen geben und dazu hausgemachte Frikadellen, Waffeln und Würstchen vom Grill.