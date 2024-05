Ausgehen in Erkrath Das hat die neue Theatersaison zu bieten

Ganz anders soll es am Mittwoch, 13. November, werden, wenn der Düsseldorfer Autor und Regisseur René Heinersdorff in „Toc Toc“ sechs Menschen mit unterschiedlichen psychischen Defekten im Wartezimmer eines bekannten Psychologen aufeinandertreffen lässt. Da sich weder Arzr noch Sprechstundenhelfer blicken lassen, entscheiden sich die Patienten für eine ganz eigene Form der Therapie. Komisch, anrührend, beste Unterhaltung, heißt es. Und dann ist ja auch fast schon wieder Weihnachten, was am am Mittwoch, 18. Dezember, aber erst einmal einen Krimi-Spaß mit Meisterdieb Arséne Lupin in die Stadthalle bringt. Lupin ist eine – gerade erst wieder zu TV-Ehren gekommene – Romanfigur des französischen Autors Maurice Leblanc. Das Westfälische Landestheater hat den Stoff aufgegriffen und schickt de Gentleman-Gauner Lupin auf Kreuzfahrt, wo es naturgemäß einiges zu holen gibt.