Einsatz für fairen Handel Erkrath darf sich weiterhin Fairtrade-Stadt nennen

Wer Interesse an einer Mitarbeit in der Steuerungsgruppe hat, meldet sich unter Telefon 0211 253314 oder per E-Mail an akuchenb@yahoo.de beim Vorsitzenden der Steuerungsgruppe. Alternativ steht Sandra Preußer telefonisch unter 0211 24076804 sowie per E-Mail an sandra.preusser@erkrath.de als Ansprechperson zur Verfügung. Weitere Informationen zur Steuerungsgruppe sind auf der städtischen Homepage unter www.erkrath.de/fairtrade zu finden.