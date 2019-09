Neu in Erkrath : Musikverein debütiert in der Stadthalle

Erkrath Die neu gegründete Formation „Crossroads“ stellt am Samstag, 21. September, ihr ganz besonderes Musikkonzept vor.

Es ist kein klassischer Chor und keine typische Band oder Gesangsgruppe – „Crossroads“ ist ein Ensemble von Gesangssolisten unterschiedlicher Musikrichtungen, die gemeinsam ein neues Konzept entwickelt haben. Der Musikverein gibt mit seinem mannigfaltigen Repertoire am Samstag, 21. September, ab 19 Uhr sein Konzert-Debüt in der Stadthalle an der Neanderstraße.

Dieses breite und bunte Repertoire mache die Musik von Crossroads so einzigartig, erklärt Wilms. Beim Konzert in der Stadthalle stellt der Musikverein sein aktuelles Programm mit dem Titel „Where Music comes to Life“ (Wo Musik zum Leben erwacht). Die Idee sei es, so Wilms weiter, die Emotionen und Nachrichten, die hinter einem Musikstück stecken, „in die Herzen des Publikums“ zu transportieren. Dazu besuchten die Sänger Anfang des Jahres gemeinsam einen Workshop bei der Powervoice-Academy in Jesteburg. Der habe sie gelehrt, wie Lieder bei der Aufführung gelebt werden können und wie die ihnen zugrunde liegende Stimmung übertragen werden kann, berichtet der Vorsitzende.