Kultur in Erkrath Multitalent Christian Ehring kommt in die Stadthalle

Restkarten für den Kabarettabend mit Christian Ehring am 23. Februar in der Stadthalle sind ab 25 Euro erhältlich – entweder vor Ort in der städtischen Kulturabteilung im Rathaus, per Mail an kultur@erkrath.de, telefonisch unter 0211 24074009 oder auch über den Online-Ticketshop unter tickets.erkrath.de.