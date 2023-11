Musik in Erkrath Chorkonzerte stimmen auf den Advent ein

Bereits eine Woche zuvor, am Samstag, 9. Dezember, gibt es ein Adventskonzert des Madrigalchors Millrath in der Neanderkirche. Einlass ab 16.30 Uhr, Beginn 17 Uhr. Eintrittskarten für 15 Euro gibt es bei den Chormitgliedern, in der Buchhandlung Weber in Hochdahl und bei Schreibwaren Klann an der Bergstraße in Millrath.