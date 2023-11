Engagement in Erkrath Chorkonzert bringt Rekorderlös für Flüchtlingshilfe

Dazu verlasen zwei der jüngeren Sängerinnen, Silja Mischke und Helene Wilhelm, Paragrafen des Grundgesetztes. So erzeugt man Gänsehaut pur beim Publikum. Auch die beiden Gedichte, rezitiert von Elena Müller und Carina Wende, knüpften thematisch an die Anti-Kriegshymne von Lindenberg an. Doch die Freude an der Musik, am Singen und Musizieren – großartig Pianist Aleksander Filic und Florian Don-Schauen mit der Querflöte sowie Nachwuchstalent Philipp Mischke am Cajon – überwog an diesem Abend und der Chor übertrug diese auch auf das Publikum.