Kulturelles Leben in Erkrath Chor Vocal Delight wächst und wächst

Unter diesem Titel sollen im Herbst zwei Benefizkonzerte stattfinden, am 29. Oktober im Mettmanner Konrad-Heresbach-Gymnasium und am 12. November in der Erkrather Stadthalle, Beginn jeweils um 17 Uhr. Gesungen werden dann unter anderem „There’s no business like show business", „Fly me to the moon", „Charade", „A whole new world", „Puttin´ on the Ritz" und „Always look on the bright side of life" – eingängige, bekannte Stücke, die durch ausgesuchte Solo-Beiträge ergänzt werden sollen.