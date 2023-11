Kultur in Erkrath Chor singt zugunsten der Flüchtlingshilfe

Nun steht für „Vocal Delight“ ein Heimspiel an – an diesem Sonntag, 12. November, ab 17 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße. Unter dem Titel „Colours of Music“ und der Leitung von Claudia Michel werden dann unter anderem Songs wie „There’s no business like show business“, „Fly me to the moon“, „Charade“, „A whole new world“, „Puttin’ on the Ritz“ und „Always look on the bright side of life“ gesungen – eingängige, bekannte Stücke, die durch ausgesuchte Solo-Beiträge ergänzt werden. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für die Arbeit der Erkrather Flüchtlingshilfe werden jedoch erbeten.