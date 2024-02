Politik in Erkrath CDU Neujahrsempfang mit Herbert Reul und Miriam Viehmann

Ein weiterer Ehrengast beim Neujahrsempfang war Miriam Viehmann, die CDU-Europakandidatin des Bergischen Landes. Sie machte in ihrem Grußwort deutlich, dass die Europäische Union weniger bürokratisch und ebenfalls näher am Menschen arbeiten müssen. Um sich dafür in Brüssel und Straßburg einzusetzen, tritt Viehmann bei der Europawahl am 9. Juni an.