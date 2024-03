Heizen in Erkrath Fernwärme wird zum Drei-Fronten-Streit

Die Stadtwerke Erkrath haben es derzeit nicht leicht, denn Sie stehen wegen ihrer Preispolitik in der Fernwärme unter Dauerbeschuss. Nachdem die Interessengemeinschaft Fernwärme Hochdahl (IGFWH) als „Korrektiv“ zu den Stadtwerken ins Vereinsregister Wuppertal eingetragen wurde und das Finanzamt Düsseldorf-Mettmann ihre Gemeinnützigkeit bestätigt hat, schaltet sich nun auch der CDU-Stadtverband in die Diskussion ein. Vorsitzende Sarah Harden kritisiert in einem offenen Brief mangelnde Transparenz in der Preisgestaltung und fordert Erläuterungen zum Preis auf der Homepage der Stadtwerke.