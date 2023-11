Politik in Erkrath CDU drängt auf bessere Straßenreinigung

Ihr fehlt es in einigen Bereichen allgemein an Randstreifenpflege. „In der Sandheide machen Bürger zum Teil das Unkraut an den Gehwegen und das Laub schon selber weg, obwohl es sich um städtische Grundstücke handelt“, so Wolfgang Cüppers. Besonders auch an den Parkbuchten im Bereich Sandheider Straße/Immermannstraße werde von der Stadt gar nichts gemacht. „Da wächst alles zu“, ärgert sich Cüppers, der auf eine bessere Pflege durch die Verwaltung pocht, auch mit Blick auf zuwachsende Radwege.