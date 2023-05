Stadtentwicklung in Erkrath Investor sucht Bürger-Ideen für Grünfläche in Alt-Erkrath

Bürger können mitreden bei der Planung des neuen Wohnquartiers am Wimmersberg, das „Düssel-Terrassen“ heißen soll. Investor Catella, der dort 700 Wohnungen baut, lädt Erkrather ein, ihre Ideen und Wünsche zur Gestaltung der öffentlichen Grünflächen am Wimmersberg in Alt-Erkrath einzubringen. Möglich ist dies am Montag, 15. Mai, ab 17.30 Uhr vor Ort. Treffpunkt ist der Parkplatz am Wimmersberg 8.