Wohnungsbau in Erkrath Ausstellung erläutert das neue Wohnen am Wimmersberg

Gut besucht war der Auftakt der Ausstellung über das neue Wohnquartier „Düssel-Terrassen“ am Alt-Erkrather Wimmersberg. Es ist das größte Wohnbauprojekt seit Jahrzehnten in Erkrath. Einige Bürger aus Erkrath und Umgebung hatten sich auf der Suche nach Miet- oder Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern in der Kreissparkasse an der Bahnstraße eingefunden und ließen sich die Quartierspläne erläutern.