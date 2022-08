Ehrenamt in Erkrath : Caritas sucht Demenz-Begleiter

Erkrath Vor allem fürs CaféKlatsch und als „Lebensfreunde“ werden Ehrenamtler gesucht. Dort finden Menschen mit Demenz Anschluss und Angebote, die auf sie abgestimmt sind.

Im Caritas Demenz-Netzwerk-Erkrath gibt es vielfältige Angebote speziell für Menschen mit Vergesslichkeit und Demenz. Hier können sie in der Regel einmal die Woche für jeweils ein bis zwei Stunden am Vor- oder Nachmittag für ihre Bedürfnisse individuelle Angebote finden. Vor allem können sie Kontakte zu anderen knüpfen, soziale Beziehungen stärken und nach ihren Fähigkeiten aktiv werden. Begleitet werden die Angebote von Fachkräften und geschulten Ehrenamtlichen. Dieses Team soll erweitert werden.

Ein weiteres Angebot sind die „Lebensfreunde“, sie begleiten und unterstützen Menschen mit Demenz zu Hause, durch Besuche und begleiten Aktivitäten in der Freizeit. Einer von ihnen ist Thomas, 74 Jahre, der aktiv beim CaféKlatsch ist und sich als „Lebensfreund” einbringt. „Ich nutze meine Zeit, indem ich sie anderen widme. Ich begleite Personen, die meine Freunde sind, werden oder waren. Dadurch ermögliche ich ihnen, am öffentlichen Leben teilzunehmen und in ihrem eigenen Umfeld zu bleiben.“ Er sieht auch für sich einen Gewinn in seinem Tun: „Die Menschen lassen mich an ihrem Leben teilnehmen.” Dadurch nimmt er viele Erfahrungen für sein Leben mit.