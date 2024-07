Trainieren in Alt-Erkrath Caritas macht Erkrather Senioren „fit für 100“

In der Begegnungsstätte an der Gerberstraße 7 in Alt-Erkrath, die seit Januar von Gabriela Wolpers geleitet wird, treffen sich montags von 11 bis 12 Uhr unter der Leitung von Fee Gerards und donnerstags von 11.30 bis 12.30 Uhr unter Anleitung von Monika Rauser Seniorinnen und Senioren, die ihre Muskulatur stärken wollen. Sie können das bei „fit für 100“ mit Unterstützung von Hanteln und Beinmanschetten erreichen.