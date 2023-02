Erkrath Caritas bildet Begleiter für Pflegebedürftige aus

(cebu) Das Caritas-Demenz-Netzwerk in Erkrath bietet seit 2007 Qualifizierungskurse zur Begleitung von Menschen mit Pflegebedarf und/oder Demenz an. Zum ersten Mal findet diese Basisqualifizierung zur Begleitung von Menschen mit Pflegebedarf (mit und ohne Demenz) vom 13. März bis 17. März 2023 als Bildungsurlaub nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG NRW) statt. Das Seminar richtet sich an Ehrenamtliche, Fachpersonal, pflegende Angehörige sowie an interessierte Personen.